«Мы не потеряли надежду». Чалханоглу — о поражении сборной Турции в матче с Австралией

Полузащитник сборной Турции Хакан Чалханоглу рассказал о настрое команды после её поражения в матче с Австралией (0:2) в 1-м туре группового этапа чемпионата мира 2026 года.

«Один проигранный матч не означает, что мы потеряли надежду, и мы не потеряем её. Турция — команда, которая всегда знает, как встать на ноги», — приводит слова Чалханоглу A Spor на странице в социальной сети X.

Во 2-м туре группового этапа сборная Турции сыграет с Парагваем (20 июня), в 3-м туре — с США (26 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место. Всего будет сыграно 104 матча — это рекорд для чемпионатов мира.

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