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Премьер‑министр Португалии вручил футболистам сборной браслеты в память о Диогу Жоте

Премьер‑министр Португалии вручил футболистам сборной браслеты в память о Диогу Жоте
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Полузащитник сборной Португалии Витинья рассказал о трогательном жесте премьер‑министра страны Луиша Монтенегру: перед ЧМ‑2026 тот вручил футболистам национальной команды браслеты с именем Диогу Жоты.

Трагическая гибель Жоты и его брата Андре Силвы произошла в июле прошлого года на северо‑западе Испании — автомобиль, в котором они ехали, вылетел с трассы и загорелся.

Фото: MIGUEL A. LOPES/EPA/ТАСС

«Когда мы встречались с премьер‑министром [Луишем Монтенегру], он подарил нам эти браслеты и убедился, что его можно использовать даже во время матчей. Браслет соответствует всем требованиям, необходимым для ношения на поле. На нём указаны имена всех игроков, а также особое упоминание Диогу Жоты. Он предоставил нам право самим решить, хотим ли мы их носить и каким образом. Мы приняли этот подарок с большой теплотой и решили, что будем носить их все», — приводит слова Витиньи издание A Bola.

На групповом этапе чемпионата мира сборная Португалии сыграет с Колумбией, Узбекистаном и Демократической Республикой Конго. Турнир проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

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