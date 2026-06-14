Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сабалета: Испания, Франция и Англия, вероятно, сильнее других сборных, но у них нет Месси

Сабалета: Испания, Франция и Англия, вероятно, сильнее других сборных, но у них нет Месси
Комментарии

Бывший защитник сборной Аргентины Пабло Сабалета отметил, что у других национальных команд, претендующих на победу в чемпионате мира — 2026, нет футболистов уровня восьмикратного обладателя «Золотого мяча» Лионеля Месси.

«Сборные Испании, Франции и Англии, вероятно, на порядок сильнее остальных, но у них нет Месси (улыбается)», — сказал Сабалета для TF1.

«Альбиселесте» дебютирует на мировом первенстве 2026 года 17 июня матчем с Алжиром. Во 2-м туре группового этапа сборная Аргентины встретится с Австрией (22 июня), в 3-м туре — с Иорданией (28 июня). Аргентинская национальная команда является действующим чемпионом мира.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Верон призвал сборную Аргентины быть осторожной с использованием Месси на ЧМ-2026

Невероятные стадионы ЧМ-2026:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android