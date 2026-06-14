Сабалета: Испания, Франция и Англия, вероятно, сильнее других сборных, но у них нет Месси

Бывший защитник сборной Аргентины Пабло Сабалета отметил, что у других национальных команд, претендующих на победу в чемпионате мира — 2026, нет футболистов уровня восьмикратного обладателя «Золотого мяча» Лионеля Месси.

«Сборные Испании, Франции и Англии, вероятно, на порядок сильнее остальных, но у них нет Месси (улыбается)», — сказал Сабалета для TF1.

«Альбиселесте» дебютирует на мировом первенстве 2026 года 17 июня матчем с Алжиром. Во 2-м туре группового этапа сборная Аргентины встретится с Австрией (22 июня), в 3-м туре — с Иорданией (28 июня). Аргентинская национальная команда является действующим чемпионом мира.

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