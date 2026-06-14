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Френки де Йонг опроверг наличие кризиса в сборной Нидерландов

Френки де Йонг опроверг наличие кризиса в сборной Нидерландов
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Полузащитник сборной Нидерландов Френки де Йонг опроверг разговоры о кризисе в команде накануне дебютного матча на чемпионате мира — 2026. Сегодня, 14 июня, нидерландская национальная команда встретится с Японией. Начало игры — в 23.00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Нидерланды
Не начался
Япония
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы не находимся в кризисе. Нужно кое‑что улучшить, но не вижу той кризисной ситуации, о которой так много говорят — возможно, это мнение некоторых из вас. Мы готовы, хорошо подготовлены. Понимаю, люди настроены пессимистично, но скоро у всех появятся основания для оптимизма», — приводит слова де Йонга Sport.es.

Отвечая на вопрос об одной из самых обсуждаемых тем этого чемпионата мира — обязательных трёхминутных паузах для восполнения водного баланса — де Йонг выступил в поддержку ФИФА: «Эти три минуты важны. На тренировках мы уже делаем перерыв после 22 минут работы».

На групповом этапе чемпионата мира по футболу 2026 года сборная Нидерландов сыграет в группе F с командами Японии, Швеции и Туниса.

Календарь матчей ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
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