Френки де Йонг опроверг наличие кризиса в сборной Нидерландов

Полузащитник сборной Нидерландов Френки де Йонг опроверг разговоры о кризисе в команде накануне дебютного матча на чемпионате мира — 2026. Сегодня, 14 июня, нидерландская национальная команда встретится с Японией. Начало игры — в 23.00 мск.

«Мы не находимся в кризисе. Нужно кое‑что улучшить, но не вижу той кризисной ситуации, о которой так много говорят — возможно, это мнение некоторых из вас. Мы готовы, хорошо подготовлены. Понимаю, люди настроены пессимистично, но скоро у всех появятся основания для оптимизма», — приводит слова де Йонга Sport.es.

Отвечая на вопрос об одной из самых обсуждаемых тем этого чемпионата мира — обязательных трёхминутных паузах для восполнения водного баланса — де Йонг выступил в поддержку ФИФА: «Эти три минуты важны. На тренировках мы уже делаем перерыв после 22 минут работы».

На групповом этапе чемпионата мира по футболу 2026 года сборная Нидерландов сыграет в группе F с командами Японии, Швеции и Туниса.