Желудков: пытаюсь смотреть ночные матчи ЧМ — к пяти часам утра тяжеловато и ломает

Бывший нападающий сборной СССР Юрий Желудков рассказал, что старается смотреть ночные матчи чемпионата мира 2026 года.

«Смотрю матчи чемпионата мира, но пока ничего хорошего не вижу. Пытаюсь смотреть и ночные матчи. В час ночи смотрю, к четырём-пяти часам уже тяжеловато и ломает. Понравились сборные США и Австралии, которая обыграла Турцию. Марокко мне больше понравилось в матче с Бразилией, которую возили на первых минутах. Ещё много сборных не играло: Германия, Франция, Англия. Японцы научились играть в футбол, поэтому с Голландией будет интересный матч», — сказал Желудков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Невероятные стадионы ЧМ-2026: