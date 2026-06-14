Алтидор: США выиграют ЧМ-2026. Месси и Роналду на закате карьеры, это уравнивает шансы

Бывший нападающий сборной США Жози Алтидор объяснил, почему у звёздно-полосатых есть шансы на победу в чемпионате мира 2026 года, а также отметил более сбалансированный уровень современного футбола из-за заката карьеры у игроков уровня Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«США выиграют чемпионат мира (улыбается). Если вы в это не верите, уходите. Есть много причин, почему я так говорю. Например, из-за особенностей места проведения турнира и просто нынешней ситуации в футболе.

Долгое время нужно было соревноваться с Месси и Роналду на их пике. Но если посмотреть на современный футбол, на то, как он устроен, сейчас нет ни одного по-настоящему выдающегося футболиста, верно?

Эти ребята [Месси, Роналду] находятся на закате своей карьеры. И поэтому думаю, что это выравнивает шансы для всех, потому что исчезают те сверхъестественные силы, которые были так долго у Месси, Роналду, Азара и всех остальных. Вот почему я так говорю. Думаю, что ситуация более сбалансирована для всех», — приводит слова Алтидора Daily Mail.

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