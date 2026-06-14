ФИФА потребовала от сборной Сенегала убрать звезду с формы для ЧМ‑2026 — журналист Джуниор

Международная федерация футбола (ФИФА) потребовала от сборной Сенегала убрать звезду с формы для ЧМ‑2026. Об этом на своей странице в соцсети сообщил журналист Майки Джуниор.

Дело в том, что звёзды над эмблемой по правилам могут обозначать только победы на чемпионатах мира, а не на других турнирах. Звезда появилась на форме после того, как в 2021 году Сенегал выиграл Кубок африканских наций.

Похожая ситуация была и со сборной Египта — ФИФА тоже попросила её убрать звёзды с игровой формы.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. На групповом этапе турнира Сенегалу предстоит сыграть с Францией, Норвегией и Ираком.