Защитник «Оренбурга» Муфи перейдёт в «Балтику». Контракт на два года

Защитник «Оренбурга» Фахд Муфи переходит в «Балтику». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. В понедельник, 15 июня, игрок пройдёт медосмотр и подпишет контракт с калининградским клубом на два года. Сумма трансфера составит € 500 тыс.

30-летний латераль перебрался в «Оренбург» из клуба «Видад» перед стартом минувшего сезона Мир Российской Премьер-Лиги. Всего в его активе гол и результативная передача в 24 матчах РПЛ-2025/2026. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 900 тыс.

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