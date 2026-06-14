«Урал» объявил об уходе полузащитника Тимура Аюпова

Полузащитник Тимур Аюпов завершил выступления за екатеринбургский «Урал», сообщает официальный сайт клуба. Хавбек присоединился к команде 1 июля 2023 года, за три сезона на его счету — 91 матч, девять голов и восемь результативных передач.

«Тимур всегда отличался работоспособностью, футбольным интеллектом и умением вести игру. Болельщики ценили его за стабильность, неуступчивость и желание биться до финального свистка в каждом эпизоде. Благодарим Тимура за большой вклад в результаты «Урала» и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении клуба.

По итогам минувшего сезона «Урал» занял третье место в Лиге Pari. В стыковых матчах за право на участие в Мир Российской Премьер‑Лиге екатеринбургский клуб уступил махачкалинскому «Динамо» со счётом 0:3 по сумме двух встреч.