МИД Ганы сделало заявление в связи с отказом Канады выдать Парти визу для участия в ЧМ

Министр иностранных дел Ганы Самуэль Окудзето Аблаква на странице в социальной сети X опубликовал заявление в связи с отказом Канады выдать полузащитнику национальной команды Томасу Парти визу для участия в чемпионате мира 2026 года.

«Правительство Республики Гана выражает серьёзные опасения в связи со своевольным и крайне несправедливым решением Канады отказать в выдаче разрешения на временное пребывание господину Томасу Парти, гражданину Ганы и ключевому игроку главной национальной футбольной команды, который является участником чемпионата мира по футболу 2026 года.

Нам сообщили, что Управление по вопросам иммиграции, беженцев и гражданства Канады приняло такое решение в соответствии с пунктом Канадского закона об иммиграции и защите беженцев.

Предполагается, что это решение основано на незавершённом уголовном разбирательстве в Соединённом Королевстве, которое не привело к вынесению обвинительного приговора или судебному установлению вины.

Правительство Ганы подтверждает основополагающий правовой принцип презумпции невиновности, который является краеугольным камнем правосудия и надлежащей правовой процедуры в демократических обществах.

11 июня 2026 года министерство иностранных дел Ганы направило официальную ноту протеста в Отдел международных отношений Канады. В ноте также содержалась просьба к Канаде пересмотреть своё неудачное решение», — написано в сообщении.

В заявлении подчёркивается, что Аблаква ведёт дополнительные переговоры с канадскими политиками.

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