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Желудков: сборная России дошла бы до 1/8 финала, если бы играла на чемпионате мира — 2026

Желудков: сборная России дошла бы до 1/8 финала, если бы играла на чемпионате мира — 2026
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Бывший нападающий сборной СССР Юрий Желудков поделился мнением, каких результатов могла бы добиться сборная России на чемпионате мира 2026 года, если бы получила право участвовать в турнире.

«Сборная России однозначно бы вышла из группы, если бы участвовала в чемпионате мира. На турнире играют такие страны, как Кабо-Верде, население которых меньше, чем в Калининском районе Санкт-Петербурга. Что это за чемпионат мира? Бред, конечно. А наша сборная прошла бы 1/16 финала, а на стадии 1/8 финала закончила бы выступление», — сказал Желудков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Сборная России не участвует в чемпионате мира по футболу 2026 года из-за отстранения от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА. Это решение было принято в конце февраля 2022 года.

ЧМ-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь матчей ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
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