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Вратарь Австралии Патрик Бич — первый с 2002 года дебютант ЧМ с восемью сейвами за матч

Вратарь Австралии Патрик Бич — первый с 2002 года дебютант ЧМ с восемью сейвами за матч
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Вратарь сборной Австралии Патрик Бич совершил восемь спасений в матче 1-го тура группы D ЧМ-2026 с национальной командой Турции (2:0). Таким образом, он стал первым голкипером с 2002 года, сделавшим подобное количество спасений в своей дебютной встрече на чемпионате мира. Об этом сообщает аккаунт Match of the Day в социальной сети X.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа D. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Австралия
Окончен
2 : 0
Турция
1:0 Иранкунда – 27'     2:0 Меткалф – 75'    

24 года назад восемь сейвов в дебютной игре на ЧМ делал турецкий голкипер Рюшту Речбер.

После этой встречи Австралия набрала три очка и занимает второе место в таблице группы D. Турция, не набравшая очков, располагается на третьей строчке. Сборные США (3) и Парагвая (0) занимают первое и четвёртое место в группе соответственно.

Во 2-м туре Австралия сыграет с США 19 июня, в 3-м туре — с Парагваем (26 июня).

Календарь чемпионата мира - 2026
Таблица групп чемпионата мира - 2026
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