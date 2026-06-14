Экс-игрок «Ливерпуля» Мёрфи: увольнение Слота стало верным выбором

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Дэнни Мёрфи оценил увольнение Арне Слота с поста главного тренера мерсисайдцев.

«Думаю, это было правильное решение. Мне было очень жаль Арне Слота, ведь он сделал так много для клуба, не во всех наших проблемах его вина. Да, он ошибался, но не только это на всё повлияло.

Увольнение Слота стало верным выбором, поскольку перед началом следующего сезона болельщики стали бы переживать относительно стиля игры команды и результатов. Клуб с ним расстался, а это даёт новый прилив сил, который был так необходим.

В первых матчах следующего сезона Слот был бы под таким давлением, что, если бы всё пошло не очень хорошо, решение оставить его в команде очень сильно навредило бы «Ливерпулю». Вероятно, клубу всё равно пришлось бы его уволить и срочно искать замену, когда сезон уже начался.

Правильно, что в «Ливерпуле» приняли это решение сейчас, ведь это создаёт некоторое подспорье перед следующим сезоном. Болельщики будут полны веры, что команда станет играть именно так, как от неё того ждут», — приводит слова Мёрфи Tribal Football.