Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Желудков: Кисляк с Батраковым — шкеты ещё, они не готовы играть в Европе

Желудков: Кисляк с Батраковым — шкеты ещё, они не готовы играть в Европе
Комментарии

Бывший нападающий сборной СССР Юрий Желудков высказался о шансах полузащитников Алексея Батракова из «Локомотива» и Матвея Кисляка из ЦСКА заиграть в Европе.

«Кисляка и Батракова сватают в Европу, однако там они играть не будут, не готовы. А здесь они красавцы. Просто мы нигде не играем, а в Европе это всё быстро закончится. Сафонов два года ждал и подсидел Доннарумму. Но «ПСЖ» — серьёзная команда. Два года подряд выигрывает Лигу чемпионов.

Наши играют на первенство детского сада. Это разные вещи. Кисляк с Батраковым — шкеты ещё. В России и Европе совсем разные менталитет и чемпионаты, всё другое. Думаю, их продадут, но они не будут играть. И всё закончится арендами», — сказал Желудков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
У Батракова все шансы заиграть в «ПСЖ». Есть железные аргументы
У Батракова все шансы заиграть в «ПСЖ». Есть железные аргументы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android