Желудков: Кисляк с Батраковым — шкеты ещё, они не готовы играть в Европе

Бывший нападающий сборной СССР Юрий Желудков высказался о шансах полузащитников Алексея Батракова из «Локомотива» и Матвея Кисляка из ЦСКА заиграть в Европе.

«Кисляка и Батракова сватают в Европу, однако там они играть не будут, не готовы. А здесь они красавцы. Просто мы нигде не играем, а в Европе это всё быстро закончится. Сафонов два года ждал и подсидел Доннарумму. Но «ПСЖ» — серьёзная команда. Два года подряд выигрывает Лигу чемпионов.

Наши играют на первенство детского сада. Это разные вещи. Кисляк с Батраковым — шкеты ещё. В России и Европе совсем разные менталитет и чемпионаты, всё другое. Думаю, их продадут, но они не будут играть. И всё закончится арендами», — сказал Желудков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.