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Экс-хавбек «Ливерпуля» Мёрфи поделился ожиданиями от работы Ираолы в клубе

Экс-хавбек «Ливерпуля» Мёрфи поделился ожиданиями от работы Ираолы в клубе
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Бывший полузащитник «Ливерпуля» Дэнни Мёрфи высказался о назначении Андони Ираолы на пост главного тренера мерсисайдцев.

«Не думаю, что Ираола будет претендовать на чемпионство в своём первом же сезоне в «Ливерпуле». У этой команды по-прежнему замечательный состав, но Ираоле нужно будет добавить в него новых футболистов и внедрить свой стиль игры, в прошлом сезоне прибытие новых исполнителей оказалось большой проблемой для «Ливерпуля».

Полагаю, реалистичной целью клуба в следующем сезоне станет борьба за победу в кубковых турнирах и за место в топ-4 АПЛ, к этому, вероятно, будет стремиться и сам Ираола. Никому не захочется иметь отставание в 10 очков от зоны Лиги чемпионов посреди сезона, каждый желает быть конкурентоспособным», — приводит слова Мёрфи Tribal Football.

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