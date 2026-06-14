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Иранкунда после гола в ворота Турции стал самым молодым бомбардиром Австралии на ЧМ

Иранкунда после гола в ворота Турции стал самым молодым бомбардиром Австралии на ЧМ
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20-летний нападающий сборной Австралии Нестори Иранкунда стал самым молодым бомбардиром в истории своей национальной команды на чемпионатах мира после гола в ворота Турции (2:0) в матче 1-го тура группы D ЧМ-2026. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа D. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Австралия
Окончен
2 : 0
Турция
1:0 Иранкунда – 27'     2:0 Меткалф – 75'    

Австралийский форвард выступает за английский «Уотфорд». В минувшем сезоне Чемпионшипа он забил четыре гола в 40 встречах.

После этой встречи Австралия набрала три очка и занимает второе место в таблице группы D. Турция, не набравшая очков, располагается на третьей строчке. Сборные США (3) и Парагвая (0) занимают первое и четвёртое места в группе соответственно.

Во 2-м туре Австралия сыграет с США 19 июня, в 3-м туре — с Парагваем (26 июня).

Календарь чемпионата мира - 2026
Таблица групп чемпионата мира - 2026
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