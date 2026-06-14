Защитник сборной Англии Бёрн высказался о настрое команды во время чемпионата мира

Защитник сборной Англии Дэн Бёрн рассказал о настрое в расположении национальной команды во время чемпионата мира — 2026.

«Думаю, было бы бессмысленно выйти на чемпионат мира и говорить, будто мы не стремимся его выиграть. Это вызов для нас: добавить вторую звезду над эмблемой нашей национальной команды.

Мне кажется, после той недели, что мы провели в Уэст-Палме, я не так сильно чувствовал жару, здесь же [в Канзас-Сити], кажется, немного суше и не так влажно. Но это касается каждой команды. Сейчас нас это не слишком беспокоит.

Теперь, когда мы здесь, я в восторге. Думаю, всё началось со старта турнира… Наверное, именно тогда по-настоящему проникся атмосферой.

Матч нашей команды со сборной Хорватии будет одним из последних в 1-м туре? Не думаю, что это как-то на нас повлияет. Это просто даст нам немного больше времени, чтобы ознакомиться с соперниками, возможно, привыкнуть к атмосфере игр и темпу, который будет в них, прежде чем мы сыграем на следующей неделе», — приводит слова Бёрна Reuters.