Вратарь сборной России и «ПСЖ» Матвей Сафонов опубликовал пост, посвящённый празднованию свадьбы с Мариной Кондратюк.

«Как уже многие знают, у нас наконец-то выдалась возможность отметить свадьбу.

Хоть и роспись была полтора года назад, нам очень хотелось организовать достойное событие, чтобы оно запомнилось не только нам, но и тем, кто присутствовал на празднике.

Теперь могу раскрывать секреты и рассказывать истории из нашего суперактивного и насыщенного отпуска», — написал Сафонов в своём телеграм-канале.

Фото: Из личного архива Сафонова

Фото: Из личного архива Сафонова

Фото: Из личного архива Сафонова

Ранее сообщалось, что Матвей Сафонов сыграл свадьбу с Мариной Кондратюк, несмотря на то, что пара официально расписалась больше года назад в российском консульстве в Париже.