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Гурцкая — о матче Швейцария — Катар: если бы проходил в РПЛ, подумали, что договорнуха

Гурцкая — о матче Швейцария — Катар: если бы проходил в РПЛ, подумали, что договорнуха
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Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о матче чемпионата мира 2026 года, в котором сборная Швейцарии сыграла вничью с Катаром (1:1).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 1-й тур
13 июня 2026, суббота. 22:00 МСК
Катар
Окончен
1 : 1
Швейцария
0:1 Эмболо – 17'     1:1 Мухайм – 90+4'    

«Если бы, например, это проходило в РПЛ, мы бы подумали, что это договорнуха. Невозможно представить по ходу этого матча, что Катар… должна была быть линия перейдёт ли Катар три или четыре раза центр поля. Швейцария должна была забивать пять. Уверен, что это последнее очко, которое Катар получил. Босния и Канада подойдут более ответственно», — сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
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