Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок сборной Аргентины Эрнан Креспо высказался о сравнении Месси и Марадоны

Экс-игрок сборной Аргентины Эрнан Креспо высказался о сравнении Месси и Марадоны
Комментарии

Бывший нападающий сборной Аргентины Эрнан Креспо высказался о форварде «Интер Майами» и национальной команды Лионеле Месси и бывшем футболисте южноамериканской сборной Диего Марадоне.

– Много говорят, что этот чемпионат мира станет последним для Лионеля Месси. Вы много лет были его партнёром по команде. Какое, по-вашему, наследие он оставит?
– Наследие Лео – это совершенство. Ему уже не нужно ничего доказывать. Сейчас видим другого Месси: он лучше управляет темпом игры, больше отдаёт передачи, но по-прежнему влияет на всю игру. Хотим, чтобы его «последний танец» длился как можно дольше, если возможно, завершился с титулом чемпиона мира.

– Дискуссия «Месси или Марадона» кажется уже устаревшей…
– Мы, аргентинцы, самые счастливые люди в мире, потому что у нас были оба. Диего – это чистая страсть, он был кумиром моего детства. Лео олицетворяет стабильность и техническое совершенство на протяжении более 20 лет. Не надо их сравнивать — надо наслаждаться, — приводит слова Креспо AS.

На групповом этапе чемпионата мира 2026 года сборной Аргентины предстоит встретиться с Алжиром, Австрией и Иорданией.

Календарь ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
Материалы по теме
Верон призвал сборную Аргентины быть осторожной с использованием Месси на ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android