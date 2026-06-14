Экс-игрок сборной Аргентины Эрнан Креспо высказался о сравнении Месси и Марадоны

Бывший нападающий сборной Аргентины Эрнан Креспо высказался о форварде «Интер Майами» и национальной команды Лионеле Месси и бывшем футболисте южноамериканской сборной Диего Марадоне.

– Много говорят, что этот чемпионат мира станет последним для Лионеля Месси. Вы много лет были его партнёром по команде. Какое, по-вашему, наследие он оставит?

– Наследие Лео – это совершенство. Ему уже не нужно ничего доказывать. Сейчас видим другого Месси: он лучше управляет темпом игры, больше отдаёт передачи, но по-прежнему влияет на всю игру. Хотим, чтобы его «последний танец» длился как можно дольше, если возможно, завершился с титулом чемпиона мира.

– Дискуссия «Месси или Марадона» кажется уже устаревшей…

– Мы, аргентинцы, самые счастливые люди в мире, потому что у нас были оба. Диего – это чистая страсть, он был кумиром моего детства. Лео олицетворяет стабильность и техническое совершенство на протяжении более 20 лет. Не надо их сравнивать — надо наслаждаться, — приводит слова Креспо AS.

На групповом этапе чемпионата мира 2026 года сборной Аргентины предстоит встретиться с Алжиром, Австрией и Иорданией.