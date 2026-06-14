Экс-игрок «Рубина» Навас назвал главных конкурентов сборной Испании на чемпионате мира

Экс-игрок «Рубина» Сесар Навас назвал главных конкурентов сборной Испании на чемпионате мира 2026 года.

«На мой взгляд, сборная Испании — один из фаворитов чемпионата мира. Это команда с большим потенциалом, которая должна выйти в последние стадии плей-офф. Она на уровне других сборных, которые, на мой взгляд, начинают чемпионат мира как фавориты — Франция, Аргентина, Англия или Португалия. Для меня эти сборные находятся на более высоком уровне игры, взаимопонимания, сплочённости, нежели другие.

В сборной Испании самые выдающиеся игроки уже находятся на очень высоком уровне, Ламин, Педри, Родри, Райя, Уильямс уже являются крупными международными фигурами. Из менее очевидных игроков — жду, что сыграют более важную роль, чем ожидается, Кубарси, Эрик Гарсия, Виктор Муньос или Ферран Лопес, поскольку, если они покажут хорошие результаты на этом чемпионате мира, у сборной Испании появится больше шансов его выиграть», — сказал Навас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

На групповом этапе чемпионата мира сборной Испании предстоит встретиться с Кабо-Верде, Саудовской Аравией и Уругваем.