«Арсенал» интересуется полузащитником сборной Марокко Айюбом Буадди — Sky Sports

Лондонский «Арсенал» проявляет интерес к 18-летнему полузащитнику сборной Марокко и французского «Лилля» Айюбу Буадди. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации издания, хавбека также стремится подписать «ПСЖ», которому Буадди отдаёт предпочтение. При этом переговоры представителей «Арсенала» и футболиста уже состоялись, а «Лилль» не желает продавать полузащитника конкуренту по чемпионату Франции. Клуб марокканца надеется получить € 70 млн за игрока.

Айюб Буадди отыграл 90 минут за сборную Марокко в матче 1-го тура группы C чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной командой Бразилии (1:1). По итогам сезона-2025/2026 полузащитник провёл 41 игру за «Лилль» во всех турнирах, в которых отдал одну результативную передачу. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока равняется € 50 млн.

Марокко во 2-м туре ЧМ-2026 сыграет со сборной Шотландии (20 июня), а в 3-м туре — с национальной командой Гаити (25 июня).