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Педро Порро продлил контракт с «Тоттенхэм Хотспур» — Романо

Педро Порро продлил контракт с «Тоттенхэм Хотспур» — Романо
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Защитник сборной Испании Педро Порро подписал новое соглашение с «Тоттенхэм Хотспур». Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

По данным источника, футболист и клуб согласовали условия продолжения сотрудничества, срок действия трудового договора рассчитан до лета 2031 года, в контракт включена опция пролонгации ещё на один сезон. Зарплата испанца также стала выше.

В сезоне-2025/2026 Порро принял участие в 47 матчах во всех турнирах, забил два гола и сделал шесть результативных передач. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 40 млн.

По итогам прошедшего сезона лондонская команда заняла 17-е место в турнирной таблице АПЛ.

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