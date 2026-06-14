Стал известен арбитр, который обслужит матч Англия — Хорватия на ЧМ-2026

Французский арбитр Клеман Тюрпен назначен главным судьёй на матч 1-го тура группы L чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Англии и Хорватии, сообщает официальный сайт ФИФА. Игра пройдёт на стадионе Эй-Ти-энд-Ти (Арлингтон, Техас, США) 17 июня.

Лайнсменами на эту игру назначены Николя Дано и Бенжамен Паже (оба — Франция). Резервный рефери — Катя Гарсия, резервный помощник — Сандра Рамирес (обе — Мексика).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).