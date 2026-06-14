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В «Манчестер Сити» считают, что клуб близок к продлению контракта с Гвардиолом — Романо

В «Манчестер Сити» считают, что клуб близок к продлению контракта с Гвардиолом — Романо
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Руководство «Манчестер Сити» полагает, что в ближайшее время клуб продлит контракт с защитником Йошко Гвардиолом. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

Сообщается, что речь идёт о соглашении, срок действия которого будет рассчитан до лета 2031 года, зарплата футболиста при этом станет выше. «Реалу» по-прежнему интересен хорват, но «горожане» настроены оптимистично.

Гвардиол выступает за «горожан» с лета 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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