Полузащитник Марокко Буадди высказался о возможном трансфере в «ПСЖ» или «Арсенал»

Полузащитник сборной Марокко и французского «Лилля» Айюб Буадди отреагировал на интерес к нему со стороны ряда европейских клубов. Ранее в прессе появлялась информация, что футболиста хотят подписать «ПСЖ» и лондонский «Арсенал».

«Очень рад, что мной интересуются некоторые клубы, но сейчас я сосредоточен только на чемпионате мира, постараемся выложиться по максимуму», — приводит слова Буадди журналист The Athletic Давид Орнштейн в социальной сети X.

Айюб Буадди отыграл 90 минут за сборную Марокко в матче 1-го тура группы C чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной командой Бразилии (1:1). По итогам сезона-2025/2026 полузащитник провёл 41 игру за «Лилль» во всех турнирах, в которых отдал одну результативную передачу. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока равняется € 50 млн.

Марокко во 2-м туре ЧМ-2026 сыграет со сборной Шотландии (20 июня), а в 3-м туре — с национальной командой Гаити (25 июня).