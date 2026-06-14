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Александр Медведев назвал фаворита чемпионата мира — 2026

Александр Медведев назвал фаворита чемпионата мира — 2026
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Советник председателя правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о фаворите чемпионата мира — 2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 01:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 1
Марокко
0:1 Сайбари – 21'     1:1 Винисиус Жуниор – 32'    

«Выбор очевиден — фаворитом является сборная Бразилии. Кого поддерживаю, в того и верю. Основные конкуренты — это Испания, Аргентина и Франция», — приводит слова Медведева Metaratings.

В 1-м туре группового этапа нынешнего мирового первенства бразильцы сыграли вничью с командой Марокко (1:1). Игроки «Зенита» Дуглас Сантос и Луис Энрике приняли участие в этой игре.

Во 2-м туре бразильская национальная команда встретится с Гаити (20 июня), в 3-м туре — с Шотландией (25 июня).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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