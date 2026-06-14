Александр Медведев назвал фаворита чемпионата мира — 2026

Советник председателя правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о фаворите чемпионата мира — 2026.

«Выбор очевиден — фаворитом является сборная Бразилии. Кого поддерживаю, в того и верю. Основные конкуренты — это Испания, Аргентина и Франция», — приводит слова Медведева Metaratings.

В 1-м туре группового этапа нынешнего мирового первенства бразильцы сыграли вничью с командой Марокко (1:1). Игроки «Зенита» Дуглас Сантос и Луис Энрике приняли участие в этой игре.

Во 2-м туре бразильская национальная команда встретится с Гаити (20 июня), в 3-м туре — с Шотландией (25 июня).