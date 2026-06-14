Комментатор Керимов раскритиковал сборную Турции после поражения от Австралии на ЧМ-2026

Комментатор и эксперт по турецкому футболу Эльвин Керимов высказался об игре сборной Турции в матче с командой Австралии (0:2) в 1-м туре группового этапа чемпионата мира — 2026.

«Удивлён поражению сборной Турции от Австралии. Плохой матч во всех смыслах. И начало плохое, и сценарий плохой. Сборная Турции пропустила первой. И всё, что было после пропущенного гола, тоже было плохо. Да, было много владения и давления, была агрессия. Старались быстро двигать мяч, но вскрыть так и не смогли. В позиционных атаках по существу смогли создать один явный момент — удар Керема Актюркоглу во втором тайме, и всё. Допускали контратаки и вынуждены были всё время играть в режиме максимального риска, потому что нужна была победа. Но видно, что лидеры не в форме, все они после травм.

Кенан Йылдыз только на замену смог выйти. Хакан Чалханоглу пропустил концовку сезона из-за травмы, как и Арда Гюлер. Ферди Кадыоглу — после травмы. Это всё ключевые и самые главные игроки. Есть логическое объяснение этому. Но нет понимания того, как управлял игрой тренер сборной Монтелла. Потому что замены нужно было делать раньше и больше. И непонятно, как на поле провёл больше 80 минут Керем Актюркоглу. Играть в навесы на этого игрока, когда у тебя из 26 навесов только два точных? И ты не выпускаешь Дениза Гюля, единственного профильного форварда — непонятно. Плохая игра и плохой старт на чемпионате мира», — сказал Керимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.