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Мбаппе назвал двух самых близких себе футболистов в составе сборной Франции

Мбаппе назвал двух самых близких себе футболистов в составе сборной Франции
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе назвал игроков национальной команды Усмана Дембеле и Маркуса Тюрама в числе самых близких себе футболистов.

«Знаю их всю жизнь, с ними у меня самые крепкие связи, мы прекрасно понимаем друг друга.

С Усманом у нас много историй с поля… но ещё больше — вне поля, мы всячески проказничали.

Раньше вместе ездили в отпуск, наши семьи очень хорошо знают друг друга, поэтому у меня куча историй о нём. Вместе мы могли бы написать целую книгу!» — приводит слова Мбаппе Le Parisien.

На групповом этапе чемпионата мира 2026 года сборной Франции предстоит встретиться с Сенегалом, Норвегией и Ираном.

Календарь ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
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