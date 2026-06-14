Мбаппе назвал двух самых близких себе футболистов в составе сборной Франции

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе назвал игроков национальной команды Усмана Дембеле и Маркуса Тюрама в числе самых близких себе футболистов.
«Знаю их всю жизнь, с ними у меня самые крепкие связи, мы прекрасно понимаем друг друга.
С Усманом у нас много историй с поля… но ещё больше — вне поля, мы всячески проказничали.
Раньше вместе ездили в отпуск, наши семьи очень хорошо знают друг друга, поэтому у меня куча историй о нём. Вместе мы могли бы написать целую книгу!» — приводит слова Мбаппе Le Parisien.
На групповом этапе чемпионата мира 2026 года сборной Франции предстоит встретиться с Сенегалом, Норвегией и Ираном.