Лукас Эрнандес ответил на вопрос, является ли сборная Франции фаворитом ЧМ-2026

Защитник сборной Франции Лукас Эрнандес ответил на вопрос, является ли его национальная команда фаворитом чемпионата мира 2026 года.

– Является ли Франция главным фаворитом этого чемпионата мира?

– Вы с самого начала так меня подкалываете (смеётся)? У нас отличная команда, это правда, но мы не единственные на турнире. Мы хорошо готовимся к этой первой игре с Сенегалом, которая будет сложной. Осталось несколько дней, чтобы подготовиться наилучшим образом, — приводит слова Эрнандеса L’Équipe.

Встреча Франции и Сенегала пройдёт во вторник, 16 июня, начало — 22:00 мск.

Во 2-м туре французская национальная команда встретится с Ираком (23 июня), в 3-м — с Норвегией (26 июня).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).