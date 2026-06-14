Германия — Кюрасао: стартовые составы команд на матч чемпионата мира по футболу — 2026

Сегодня, 14 июня, состоится матч 1-го тура группы E чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Германии и Кюрасао. Игра пройдёт на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне, США. В качестве главного арбитра выступит Джалал Джайед (Марокко). Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Стартовые составы команд.

Германия: Нойер, Та, Шлоттербек, Браун, Киммих, Павлович, Зане, Мусиала, Вирц, Нмеча, Хаверц.

Кюрасао: Ром, Обиспо, Флоранус, Л. Бакуна, Фонвилл, Базур, Ж. Бакуна, Комененсия, Чонг, Локадия, Хансен.

Во 2-м туре немецкая национальная команда встретится с Кот-д'Ивуаром (20 июня), в 3-м туре — с Эквадором (25 июня). Кюрасао во 2-м туре сыграет с Эквадором (21 июня), в 3-м туре — с Кот-д'Ивуаром (25 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.