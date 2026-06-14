«Игра безобразная». Бубнов — о сборной Бразилии в матче с Марокко на ЧМ

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о матче сборной Бразилии с Марокко (1:1) на чемпионате мира 2026 года, а также перспективах южноамериканской команды на турнире.

«У меня бразильцы бы 100% не попали в число фаворитов и не выиграли чемпионат мира, если бы там не оказался Анчелотти. Я сейчас не за сборную Бразилии болею, я за Анчелотти.

Когда игра началась, я не понял стартового состава. Ибаньеса, Каземиро и Тьяго можно было через 15 минут менять.

В целом 829 технико-тактических действий. Ну, для фаворита чемпионата мира — это минимум, нужно больше 1000 делать. Брак — 19%. Оценка — «пять». Но игра безобразная. Настолько неинтересно было это всё смотреть, что думаю: «Пойду я посплю». Дуглас [Сантос] вперёд не идёт, Винисиус даже не пытается», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).