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«Игра безобразная». Бубнов — о сборной Бразилии в матче с Марокко на ЧМ

«Игра безобразная». Бубнов — о сборной Бразилии в матче с Марокко на ЧМ
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Известный футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о матче сборной Бразилии с Марокко (1:1) на чемпионате мира 2026 года, а также перспективах южноамериканской команды на турнире.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 01:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 1
Марокко
0:1 Сайбари – 21'     1:1 Винисиус Жуниор – 32'    

«У меня бразильцы бы 100% не попали в число фаворитов и не выиграли чемпионат мира, если бы там не оказался Анчелотти. Я сейчас не за сборную Бразилии болею, я за Анчелотти.

Когда игра началась, я не понял стартового состава. Ибаньеса, Каземиро и Тьяго можно было через 15 минут менять.

В целом 829 технико-тактических действий. Ну, для фаворита чемпионата мира — это минимум, нужно больше 1000 делать. Брак — 19%. Оценка — «пять». Но игра безобразная. Настолько неинтересно было это всё смотреть, что думаю: «Пойду я посплю». Дуглас [Сантос] вперёд не идёт, Винисиус даже не пытается», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
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