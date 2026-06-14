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Хавбек сборной Германии Карл рассказал, как получил травму, из-за которой не поехал на ЧМ

Хавбек сборной Германии Карл рассказал, как получил травму, из-за которой не поехал на ЧМ
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Полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Ленарт Карл рассказал, как он получил повреждение, из-за которого пропускает чемпионат мира — 2026.

«Травма произошла в момент, когда я бил по воротам [на тренировке], это была резкая боль. Это шокировало меня, ведь я был полон надежд и находился в хорошей форме. Выступление на чемпионате мира стало бы для меня воплощением мечты. К сожалению, травма этому помешала. Я должен просто принять это и идти дальше», — приводит слова Карла Bild.

Ранее сообщалось, что юный футболист получил травму на тренировочном занятии, о чём сообщил главный тренер Германии Юлиан Нагельсман. Позже стало известно, что у Карла диагностирован разрыв мышечного волокна. Хавбек не успел восстановиться к мировому первенству, в заявке немецкой национальной команды его заменил Ассан Уэдраого из клуба «РБ Лейпциг».

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