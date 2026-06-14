Мануэль Нойер стал самым возрастным игроком сборной Германии на чемпионатах Европы и мира

Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер принимает участие в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 с национальной командой Кюрасао. Таким образом, этот вратарь стал самым возрастным футболистом команды Германии в истории на чемпионатах Европы и мира. Об этом сообщает Opta Sport в социальной сети X.

На момент игры со сборной Кюрасао Нойеру исполнилось 40 лет 79 дней, ранее самым возрастным футболистом немецкой команды на крупных турнирах был Лотар Маттеус, который принял участие во встрече с командой Португалии на Евро-2000 в возрасте 39 лет 91 дня.

Во 2-м туре немецкая национальная команда встретится с Кот-д'Ивуаром (20 июня), в 3-м туре — с Эквадором (25 июня). Кюрасао во 2-м туре сыграет с Эквадором (21 июня), в 3-м туре — с Кот-д'Ивуаром (25 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.