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Мануэль Нойер стал самым возрастным игроком сборной Германии на чемпионатах Европы и мира

Мануэль Нойер стал самым возрастным игроком сборной Германии на чемпионатах Европы и мира
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Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер принимает участие в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 с национальной командой Кюрасао. Таким образом, этот вратарь стал самым возрастным футболистом команды Германии в истории на чемпионатах Европы и мира. Об этом сообщает Opta Sport в социальной сети X.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Германия
Перерыв
3 : 1
Кюрасао
1:0 Нмеча – 6'     1:1 Комененсия – 21'     2:1 Шлоттербек – 38'     3:1 Хаверц – 45+5'    

На момент игры со сборной Кюрасао Нойеру исполнилось 40 лет 79 дней, ранее самым возрастным футболистом немецкой команды на крупных турнирах был Лотар Маттеус, который принял участие во встрече с командой Португалии на Евро-2000 в возрасте 39 лет 91 дня.

Во 2-м туре немецкая национальная команда встретится с Кот-д'Ивуаром (20 июня), в 3-м туре — с Эквадором (25 июня). Кюрасао во 2-м туре сыграет с Эквадором (21 июня), в 3-м туре — с Кот-д'Ивуаром (25 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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