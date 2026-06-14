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Михаил Гершкович объяснил плюсы ночных матчей на чемпионате мира — 2026

Михаил Гершкович объяснил плюсы ночных матчей на чемпионате мира — 2026
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Бывший нападающий сборной СССР Михаил Гершкович объяснил плюсы ночных матчей на чемпионате мира — 2026.

«Из-за количества команд на чемпионате мира накапливаются проходные матчи. Это особого интереса не вызывает, уровень мастерства не дотягивает до привычного чемпионата мира, поэтому ярких впечатлений пока нет. Вот матч Бразилия — Марокко выделяется — уровень игры, скорости, действия в атаке и обороне, от этого получаешь удовольствие.

С ночными матчами не борюсь, смотрю в записи на следующий день. Да, интрига умирает, но с другой стороны помогает обращать внимание на нюансы игры, чуть более пристально следишь, потому что знаешь, на какой минуте будет гол. В этом есть свои плюсы, но в целом этому чемпионату мира похвалиться нечем», — сказал Гершкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

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