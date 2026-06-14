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Бубнов оценил игру футболистов «Зенита» за сборную Бразилии в матче с Марокко на ЧМ-2026

Бубнов оценил игру футболистов «Зенита» за сборную Бразилии в матче с Марокко на ЧМ-2026
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Известный футбольный эксперт Александр Бубнов оценил игру футболистов «Зенита» Дугласа Сантоса и Луиса Энрике за сборную Бразилии в матче с Марокко (1:1) на чемпионате мира 2026 года, а также высказался о защитнике ЦСКА Мойзесе.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 01:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 1
Марокко
0:1 Сайбари – 21'     1:1 Винисиус Жуниор – 32'    

«По Сантосу, у него было задание. Ему нужно было противостоять Хакими, он справился с этим. Он практически не подключался, грубых ошибок не допускал, играл очень аккуратно. С этого фланга не было смысла бежать вперёд, потому что у него Винисиус был. Всё здесь нормально, но я был и остаюсь при своём мнении, что Мойзес из ЦСКА сильнее Сантоса и он мог бы играть.

Энрике, я думал, что сразу поставят в стартовый состав. Он его не поставил», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.

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