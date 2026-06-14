«Пока не готовы к большим результатам». Гершкович сравнил сборную России с уровнем ЧМ-2026

Бывший нападающий сборной СССР Михаил Гершкович высказал мнение, как национальная команда России выступила бы на чемпионате мира — 2026.

«На этом чемпионате мира много команд, которые значительно ниже уровня сборной России. Например, сборная Кюрасао, которая сегодня стартует. На их фоне, конечно, не затерялась бы. Но надо сказать, что к большим результатам сборная России пока не готова. Мы играли с контингентом очень низкого уровня, за редким исключением. Да и сама подготовка не велась к какому-то соревнованию. У нас сейчас не сборная команда, а сборная кандидатов в команду. Трудно сказать, что могло бы быть, состава наигранного нет.

Я за то, чтобы в сборной играли все сильнейшие, чтобы они накаливали матчи за команду, но они это не делают, хотя достойны этого. А те, кто с большой натяжкой будут готовы играть, почему-то вызываются. Но подход может быть разный», — сказал Гершкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.