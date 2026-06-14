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Президент России Владимир Путин в разговоре с Трампом пожелал удачи организаторам ЧМ-2026

Президент России Владимир Путин в разговоре с Трампом пожелал удачи организаторам ЧМ-2026
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Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что Владимир Путин в разговоре с главой США Дональдом Трампом пожелал удачи американским организаторам чемпионата мира по футболу 2026 года.

«Владимир Путин с учётом успешного проведения чемпионата мира по футболу в России в 2018 году пожелал удачи американским организаторам нынешнего чемпионата», — приводит слова Ушакова «РИА Новости Спорт».

Президент РФ Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Американскому лидеру 14 июня исполнилось 80 лет.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
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