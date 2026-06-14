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«Он заставит замолчать всех критиков». Лукас Эрнандес — о подготовке Мбаппе к ЧМ-2026

«Он заставит замолчать всех критиков». Лукас Эрнандес — о подготовке Мбаппе к ЧМ-2026
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Защитник сборной Франции Лукас Эрнандес высказался о подготовке нападающего и капитана французской национальной команды Килиана Мбаппе к чемпионату мира 2026 года.

– Не слишком ли все суровы к Мбаппе?
– Вы все его знаете, он другой, выдающийся. Когда ты Мбаппе, все обращают на тебя гораздо больше внимания, наблюдают, что делаешь вне поля. Он на 100% мотивирован начать этот чемпионат мира. Меня не было на подготовке, но мне сказали, что он в очень хорошей форме. Он заставит замолчать всех критиков, которые высказывались в этом сезоне, — приводит слова Эрнандеса L’Équipe.

В 1-м туре ЧМ-2026 французская национальная команда встретится с Сенегалом (16 июня), во 2-м — с Ираком (23 июня), в 3-м — с Норвегией (26 июня).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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