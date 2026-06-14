«Тоттенхэм Хотспур» объявил о продлении контракта с Педро Порро

«Тоттенхэм Хотспур» продлил контракт с защитником сборной Испании Педро Порро. Об этом сообщается на официальном сайте лондонского клуба.

Отмечается, что футболист подписал со «шпорами» долгосрочный контракт.

В сезоне-2025/2026 Порро принял участие в 47 матчах во всех турнирах, забил два гола и сделал шесть результативных передач. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 40 млн. Защитник пополнил состав лондонцев в 2023 году. За это время он принял участие в 152 матчах команды, в которых забил 13 голов и отдал 26 голевых передач.

По итогам прошедшего сезона «Тоттенхэм Хотспур» занял 17-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.