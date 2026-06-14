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Главный тренер Японии высказался перед матчем с командой Нидерландов на ЧМ-2026

Главный тренер Японии высказался перед матчем с командой Нидерландов на ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Японии Хадзимэ Мориясу высказался перед матчем 1-го тура группы F чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором его команде предстоит встретиться с Нидерландами. Встреча состоится сегодня, 14 июня.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Нидерланды
Не начался
Япония
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«На протяжении всего чемпионата мира в Катаре и на этом чемпионате основой нашей игры всегда была тактика команды. Перед этим турниром мы работали над усовершенствованием нашей игровой модели. Наши тренеры работали как над атакующей, так и над оборонительной моделями. В рамках моделей игроки выбирают, как играть в зависимости от ситуации, а в индивидуальных противостояниях по ходу игры они контактируют между собой и остаются единым целым. Именно в этом, считаю, мы выросли как команда перед чемпионатом мира.

Настойчивость можно понимать по-разному, но как только мы, японцы, ставим перед собой цель, проявляем усердие и показываем силу двигаться вперёд. По футбольной терминологии продолжаем упорно работать от первого до последнего свистка.

Сейчас мы боремся за будущее — за победу в чемпионате мира — и мы передаем эстафету через нашу историю. Считаю, что в этом и заключается настоящая сила японцев», — приводит слова Мориясу официальный сайт ФИФА.

Во 2-м туре нидерландская национальная команда встретится со сборной Швеции (20 июня), в 3-м туре — с Тунисом (26 июня). Япония во 2-м туре сыграет с Тунисом (21 июня), в 3-м туре — со Швецией (26 июня).

Календарь ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
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