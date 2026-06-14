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Андрей Чернышов поделился впечатлениями от старта чемпионата мира в Северной Америке

Андрей Чернышов поделился впечатлениями от старта чемпионата мира в Северной Америке
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Бывший тренер «Спартака» и молодёжной сборной России Андрей Чернышов поделился впечатлениями от старта чемпионата мира — 2026.

«Нравится атмосфера на чемпионате мира. Писали, что много сложностей с билетами, логистикой, но мы видим, что атмосфера на стадионах прекрасная. Трибуны заполнены, организация на высочайшем уровне, есть впечатление большого футбольного праздника. Практически все матчи удалось посмотреть, некоторые — в записи. Есть результаты, которые удивляют. Предсказать их сложно, все научились играть в футбол. В маленькие футбольные страны приехали хорошие тренеры, они многое привносят в свои команды.

В матчах пока много борьбы, суеты, возможно, все на нервах, первые матчи. На этом фоне хотел бы выделить матч, который, может быть, не самый статусный, но с обилием опасных моментов, такое нравится зрителям. Это матч Канада — Босния. Счёт там должен был быть крупным», — сказал Чернышов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

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