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Дик Адвокат стал самым возрастным тренером в истории ЧМ по футболу

Дик Адвокат стал самым возрастным тренером в истории ЧМ по футболу
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Главный тренер сборной Кюрасао Дик Адвокат стал самым возрастным тренером в истории чемпионатов мира по футболу, которые выводили свои команды на матч в финальной стадии турнира. Достижение было установлено в матче 1-го тура группы E чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Германии и Кюрасао. В качестве главного арбитра выступает Джалал Джайед. Игра проходит на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне, США, в эти минуты. Счёт — 1:0 в пользу сборной Германии.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Германия
Перерыв
3 : 1
Кюрасао
1:0 Нмеча – 6'     1:1 Комененсия – 21'     2:1 Шлоттербек – 38'     3:1 Хаверц – 45+5'    

78-летний специалист превзошёл достижение наставника сборной Чехии Мирослава Коубека, который вывел свою команду на матч ЧМ-2026 с Южной Кореей (1:2) в возрасте 74 лет и 283 дней. Достижение чешского специалиста продержалось два с половиной дня.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
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