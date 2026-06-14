Дик Адвокат стал самым возрастным тренером в истории ЧМ по футболу

Главный тренер сборной Кюрасао Дик Адвокат стал самым возрастным тренером в истории чемпионатов мира по футболу, которые выводили свои команды на матч в финальной стадии турнира. Достижение было установлено в матче 1-го тура группы E чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Германии и Кюрасао. В качестве главного арбитра выступает Джалал Джайед. Игра проходит на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне, США, в эти минуты. Счёт — 1:0 в пользу сборной Германии.

78-летний специалист превзошёл достижение наставника сборной Чехии Мирослава Коубека, который вывел свою команду на матч ЧМ-2026 с Южной Кореей (1:2) в возрасте 74 лет и 283 дней. Достижение чешского специалиста продержалось два с половиной дня.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).