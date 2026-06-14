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Инсайдер Романо поделился подробностями соглашения Кукурельи с «Реалом»

Инсайдер Романо поделился подробностями соглашения Кукурельи с «Реалом»
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Защитник сборной Испании Марк Кукурелья перейдёт из лондонского «Челси» в мадридский «Реал» за € 60 млн. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

По данным источника, футболист уже согласился на переход в испанский клуб, он подпишет с «лос бланкос» контракт, рассчитанный на шесть лет.

В минувшем сезоне Кукурелья принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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