Бубнов назвал футболиста из РПЛ, которого не хватает в сборной Бразилии на ЧМ-2026

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказал мнение, что полузащитник «Зенита» Вендел мог бы усилить состав сборной Бразилии на чемпионате мира 2026 года.

— Если бы в этой сборной Бразилии в матче с Марокко вместо Каземиро вышел Вендел. Лучше бы было?

— В 1000 раз!

— Нет, ну, Вендел вышел бы вместо Бруно Гимарайнса. По профилю он ближе к Бруно Гимарайнсу, чем к Каземиро.

— А ты думаешь, Бруно лучше сыграл, что ли? Он только голевую передачу сделал, а так тоже плохо сыграл. Вендел, да! 100%.

— А кто бы защищался тогда, если бы Вендел играл вместо Бруно Гимарайнса?

— А ты все игры «Зенита» смотрел? Когда надо, он так оборонялся… — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В матче 1-го тура группы C чемпионата мира по футболу 2026 года сборная Бразилии сыграла вничью с Марокко (1:1).

Во 2-м туре бразильская национальная команда встретится с Гаити (20 июня), в 3-м туре — с Шотландией (25 июня).