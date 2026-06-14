У Адвоката и Нагельсмана самая большая разница в возрасте между тренерами на ЧМ в истории

Разница в возрасте главного тренера сборной Кюрасао Дика Адвоката и Юлиана Нагельсмана, возглавляющего национальную команду Германии, достигает 39 лет и 299 дней. Это самый большой возрастной разрыв между тренерами команд-участниц чемпионата мира. Об этом сообщает аккаунт OptaJohan в социальной сети X. Игра команд проходит в эти минуты, счёт — 2:1 в пользу европейской сборной. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Юлиан Нагельсман родился в 1987 году. На тот момент Дик Адвокат уже работал ассистентом главного тренера в сборной Нидерландов.

Во 2-м туре немецкая национальная команда встретится с Кот-д'Ивуаром (20 июня), в 3-м туре — с Эквадором (25 июня). Кюрасао во 2-м туре сыграет с Эквадором (21 июня), в 3-м туре — с Кот-д'Ивуаром (25 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.