Нойер повторил рекорд по числу проведённых встреч на чемпионатах мира среди вратарей

Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер повторил рекорд по числу проведённых игр среди вратарей на мировых первенствах. Это произошло в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 с национальной командой Кюрасао.

Встреча со сборной Кюрасао стала для Нойера 20-й на мировых первенствах, по этому показателю он догнал бывшего голкипера национальной команды Франции Уго Льориса.

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.