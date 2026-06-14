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Нойер повторил рекорд по числу проведённых встреч на чемпионатах мира среди вратарей

Нойер повторил рекорд по числу проведённых встреч на чемпионатах мира среди вратарей
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Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер повторил рекорд по числу проведённых игр среди вратарей на мировых первенствах. Это произошло в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 с национальной командой Кюрасао.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Германия
Перерыв
3 : 1
Кюрасао
1:0 Нмеча – 6'     1:1 Комененсия – 21'     2:1 Шлоттербек – 38'     3:1 Хаверц – 45+5'    

Встреча со сборной Кюрасао стала для Нойера 20-й на мировых первенствах, по этому показателю он догнал бывшего голкипера национальной команды Франции Уго Льориса.

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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