Рональд Куман высказался перед игрой Нидерландов с Японией на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман высказался перед матчем 1-го тура группы F чемпионата мира по футболу 2026 года с Японией. Встреча состоится сегодня, 14 июня, начало — в 23:00 мск.

«Мы сами на себя оказываем большое давление. Мы хотим пройти как можно дальше в турнире. У нас сильная команда, знаем, что нам нужно улучшить, чтобы иметь реальные шансы, но нам нужно двигаться от игры к игре. В первую очередь нужно сосредоточиться на Японии, это будет сложная игра. Мемфис [Депай] в форме и сможет выйти в стартовом составе. За последние 10 дней, с начала нашей подготовки, его физическая форма улучшилась. Всё выглядит хорошо – он важный игрок, так было очень долго. Он ключевой игрок для нашего возможного успеха на этом турнире», — приводит слова Кумана официальный сайт ФИФА.

Во 2-м туре нидерландская национальная команда встретится со сборной Швеции (20 июня), в 3-м туре — с Тунисом (26 июня). Япония во 2-м туре сыграет с Тунисом (21 июня), в 3-м туре — со Швецией (26 июня).