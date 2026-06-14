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Рональд Куман высказался перед игрой Нидерландов с Японией на ЧМ-2026

Рональд Куман высказался перед игрой Нидерландов с Японией на ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман высказался перед матчем 1-го тура группы F чемпионата мира по футболу 2026 года с Японией. Встреча состоится сегодня, 14 июня, начало — в 23:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Нидерланды
Не начался
Япония
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы сами на себя оказываем большое давление. Мы хотим пройти как можно дальше в турнире. У нас сильная команда, знаем, что нам нужно улучшить, чтобы иметь реальные шансы, но нам нужно двигаться от игры к игре. В первую очередь нужно сосредоточиться на Японии, это будет сложная игра. Мемфис [Депай] в форме и сможет выйти в стартовом составе. За последние 10 дней, с начала нашей подготовки, его физическая форма улучшилась. Всё выглядит хорошо – он важный игрок, так было очень долго. Он ключевой игрок для нашего возможного успеха на этом турнире», — приводит слова Кумана официальный сайт ФИФА.

Во 2-м туре нидерландская национальная команда встретится со сборной Швеции (20 июня), в 3-м туре — с Тунисом (26 июня). Япония во 2-м туре сыграет с Тунисом (21 июня), в 3-м туре — со Швецией (26 июня).

Календарь ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
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