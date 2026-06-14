Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радимов дал прогноз на матч чемпионата мира между Нидерландами и Японией

Радимов дал прогноз на матч чемпионата мира между Нидерландами и Японией
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов дал прогноз на матч 1-го тура группы F чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Нидерландов и Японии. Игра пройдёт на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США) сегодня, 14 июня. В качестве главного арбитра выступит Исмаил Эльфат (Остин, США).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Нидерланды
Не начался
Япония
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У нидерландцев нет вообще центрального нападающего. Ни Депай, ни Мален — не центральные нападающие. Япония — просто машина, они камня на камне не оставят от этих Нидерландов. Рейндерс, де Йонг и Гравенберх — это просто про контроль мяча, вперёд они не играют. Они проиграли Алжиру дома. Победа Японии дармовая. Япония физически готова так, что не один ван Дейк, которого уже на коляске на поле вывозят, не сможет противостоять», — сказал Радимов в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Во 2-м туре нидерландская национальная команда встретится со сборной Швеции (20 июня), в 3-м туре — с Тунисом (26 июня). Япония во 2-м туре сыграет с Тунисом (21 июня), в 3-м туре — со Швецией (26 июня).

Календарь ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
Материалы по теме
«Игра безобразная». Бубнов — о сборной Бразилии в матче с Марокко на ЧМ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android