Радимов дал прогноз на матч чемпионата мира между Нидерландами и Японией

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов дал прогноз на матч 1-го тура группы F чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Нидерландов и Японии. Игра пройдёт на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США) сегодня, 14 июня. В качестве главного арбитра выступит Исмаил Эльфат (Остин, США).

«У нидерландцев нет вообще центрального нападающего. Ни Депай, ни Мален — не центральные нападающие. Япония — просто машина, они камня на камне не оставят от этих Нидерландов. Рейндерс, де Йонг и Гравенберх — это просто про контроль мяча, вперёд они не играют. Они проиграли Алжиру дома. Победа Японии дармовая. Япония физически готова так, что не один ван Дейк, которого уже на коляске на поле вывозят, не сможет противостоять», — сказал Радимов в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Во 2-м туре нидерландская национальная команда встретится со сборной Швеции (20 июня), в 3-м туре — с Тунисом (26 июня). Япония во 2-м туре сыграет с Тунисом (21 июня), в 3-м туре — со Швецией (26 июня).