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«Зенит» сделал официальное предложение «Трабзонспору» по Фелипе Аугусто — Касагранде

«Зенит» сделал официальное предложение «Трабзонспору» по Фелипе Аугусто — Касагранде
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«Зенит» сделал официальное предложение «Трабзонспору» по трансферу бразильского полузащитника Фелипе Аугусто, сообщает журналист Вене Касагранде на своей странице в социальной сети Х.

Официальное предложение санкт-петербургского клуба составляет € 18 млн фиксированной суммы плюс € 2 млн в виде бонусов за результативность. Переговоры по переходу продолжаются.

Аугусто играет за «Трабзонспор» с лета 2025 года. За этот период нападающий принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился 15 голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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